Фермершу-блогершу из Подмосковья задержали с наркотиками

В Подмосковье задержали фермершу-блогершу с двумя килограммами мефедрона

В Подмосковье задержали 32-летнюю фермершу-блогершу с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, машину женщины остановили в деревне Марково, так как в полицию поступило сообщение, что она развозит закладки. Правоохранители осмотрели авто и нашли под пассажирским сиденьем два пакета с мефедроном. Всего там было два килограмма запрещенного вещества.

Теперь блогерша находится в следственном изоляторе. Против нее возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Отмечается, что фигурантка известна своей благотворительной акцией: раз в месяц она раздавала многодетным семьям по вьетнамскому поросенку и по несколько цыплят. Кроме того, она сама является многодетной матерью, а на ее ферме живут сто животных и птиц.

