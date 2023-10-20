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19:57, 20 октября 2023Силовые структуры

Фермершу-блогершу из Подмосковья задержали с наркотиками

В Подмосковье задержали фермершу-блогершу с двумя килограммами мефедрона

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали 32-летнюю фермершу-блогершу с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, машину женщины остановили в деревне Марково, так как в полицию поступило сообщение, что она развозит закладки. Правоохранители осмотрели авто и нашли под пассажирским сиденьем два пакета с мефедроном. Всего там было два килограмма запрещенного вещества.

Теперь блогерша находится в следственном изоляторе. Против нее возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Отмечается, что фигурантка известна своей благотворительной акцией: раз в месяц она раздавала многодетным семьям по вьетнамскому поросенку и по несколько цыплят. Кроме того, она сама является многодетной матерью, а на ее ферме живут сто животных и птиц.

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      Екатерина Кашурникова
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