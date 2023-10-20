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19:16, 20 октября 2023Экономика

Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае

В ЦБ одобрили открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае

Фото: Альфа-банк

Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае, теперь работа на стороне китайского регулятора. Об этом заявил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский, выступая на форуме «Сделано в России».

«Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае — в Шанхае как бизнес столице и Пекине как политической столице. Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо. И особенно спасибо, что они подошли к этому супер небюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа на стороне китайского регулятора», — сказал он.

Альфа-банк в сентябре сообщал, что его совет директоров принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и в Шанхае. Ранее банк запустил сервис по работе с КНР для импортеров и экспортеров.

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      Татьяна Романова
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