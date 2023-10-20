Россиянин на спор выполнил упражнение с гирей и лишил друга жизни

Россиянин уронил на друга гирю и лишил его жизни

В Нижегородской области россиянина приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в начале июля 2022 года подсудимый и его друг распивали алкоголь в доме у знакомого. Осужденный заметил 16 килограммовую гирю и на спор решил выполнить с ней упражнение. В какой-то момент во время поднятия гири ручкой вверх он не удержал спортивный снаряд и уронил его на голову друга, случайно таким образом лишив его жизни.

29 марта сообщалось, что Свердловский областной суд вынес приговор четверым жителям Верхней Пышмы, похитившим отца одного из них и случайно лишившим его жизни.