Ликвидированного при задержании «гражданина СССР» признали виновным

В Анапе признали виновным ликвидированного при задержании «гражданина СССР»

Краснодарский краевой суд признал участника запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» Олега Лысакова, ликвидированного при задержании, виновным в нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Уголовное дело в отношении мужчины прекращено. Также сообщается, что основания для реабилитации Лысакова отсутствуют.

Установлено, что в ноябре 2022 года он позвонил в полицию и сообщил о поступающих угрозах от неизвестных людей. Для выяснения обстоятельств к нему домой приехали участковый со стажером, на них Лысаков напал с ножом и поранил. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого к мужчине прибыл следователь. Однако тот закрылся в доме и стал стрелять в правоохранителя.

На место вызвали отряд «Гром», в бойцов которого Лысаков открыл огонь из ружья. Во время штурма дома мужчину ликвидировали. Позже выяснилось, что Лысаков вызывал полицейских после прихода сотрудников коммунальных служб. Те должны были бесплатно установить счетчик потребления электроэнергии, однако не смогли этого сделать, так как у хозяина дома был непогашенный долг за электричество. Его Лысаков отказался выплачивать, потому что причислял себя к «гражданам СССР» и не подчинялся законам России.