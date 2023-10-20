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14:18, 20 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко обвинил правительство во лжи и дезинформации

Лукашенко: правительство начинает врать и дезинформировать президента

Фото: Iran's President Website / WANA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его в частой дезинформации. Заявление главы государства передает его пресс-служба.

«Меня больше всего в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента», — сказал он.

Он не стал публично приводить примеры, но пообещал рассказать о них в закрытом режиме. «Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белорусии освободил от должности двух послов республики. С занимаемых постов отстранены посол на Украине Игорь Сокол и глава диппредставительства в Эстонии Вячеслав Качанов.

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      Алевтина Запольская
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