Лукашенко обвинил правительство во лжи и дезинформации

Лукашенко: правительство начинает врать и дезинформировать президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его в частой дезинформации. Заявление главы государства передает его пресс-служба.

«Меня больше всего в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента», — сказал он.

Он не стал публично приводить примеры, но пообещал рассказать о них в закрытом режиме. «Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белорусии освободил от должности двух послов республики. С занимаемых постов отстранены посол на Украине Игорь Сокол и глава диппредставительства в Эстонии Вячеслав Качанов.