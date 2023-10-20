Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 20 октября 2023Силовые структуры

Мужчина напал с ножом на россиянина и ранил его в шею

В Красноярске мужчина напал с ножом на прохожего и ранил его в шею

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Красноярске задержали 25-летнего местного жителя, напавшего с ножом на 27-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 16 октября медики позвонили в полицию и рассказали, что в больницу доставили мужчину с колото-резаным ранением в области шеи. Тогда сотрудники МВД нашли подозреваемого. Выяснилось, что 16 октября на проспекте Мира он подошел к прохожему и ударил его ножом. Потерпевший обратился к очевидцам за помощью, и те вызвали скорую.

Возбуждено дело по статье о покушении. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв на ядерном полигоне в Неваде назвали сигналом России

      В Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

      Поддержавшая Палестину Джиджи Хадид вышла в свет с охраной на фоне угроз

      Многодетная россиянка напилась и пыталась задушить четырехлетнего сына

      В США оценили шансы Украины победить в конфликте

      На Украине потребовали ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах

      Минобороны рассказало о перевооружении на стратегические «Авангарды»

      Объяснена разница в реакции мужчин и женщин на стресс

      Россияне оказались готовы отказаться от двух услуг ради экономии при ремонте

      В ДНР заявили об использовании ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости