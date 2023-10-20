Мужчина напал с ножом на россиянина и ранил его в шею

В Красноярске мужчина напал с ножом на прохожего и ранил его в шею

В Красноярске задержали 25-летнего местного жителя, напавшего с ножом на 27-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 16 октября медики позвонили в полицию и рассказали, что в больницу доставили мужчину с колото-резаным ранением в области шеи. Тогда сотрудники МВД нашли подозреваемого. Выяснилось, что 16 октября на проспекте Мира он подошел к прохожему и ударил его ножом. Потерпевший обратился к очевидцам за помощью, и те вызвали скорую.

Возбуждено дело по статье о покушении. Сейчас задержанный находится в СИЗО.