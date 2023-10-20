Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 20 октября 2023Силовые структуры

Находящегося в розыске россиянина заподозрили в новых нападениях на женщин

В Перми ищут рецидивиста, нападавшего на женщин и душившего их

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Перми установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на местных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ранее в полицию обратились три екатеринбурженки. Они рассказали, что неизвестный мужчина напал на них с ножом и угрожал изнасилованием. Первой потерпевшей удалось отбиться самой, двоих других напавший повалил на землю и начал душить, однако его спугнули прохожие.

Причастным к преступлениям может быть 45-летний Евгений Андреев, находящийся в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления. По данным E1.RU, весной мужчину отправили под домашний арест по делу об изнасиловании 22-летней местной жительницы, однако он сбежал. По версии следствия, Андреев предложил подвезти девушку домой, а по пути остановился в безлюдном месте, связал пассажирку и надругался над ней. После этого он отвез ее домой. В полиции мужчина заявил, что все было добровольно.

Устанавливается местоположение Андреева, имеющуюся информацию о нем просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

      Губернатор предупредил о возможном появлении дыма в Севастополе

      Глава МИД Ирана сравнил действия Израиля с атаками «Исламского государства»

      У известного озера под Москвой поставили блестящий столб

      Названы преимущества российского «Авангарда»

      Финляндия заявила о контакте с Россией и Китаем по расследованию Balticconnector

      Бывшая жена Погребняка раскрыла способ похудеть с помощью обмана

      Назван простой способ защитить продукты от пищевой моли

      Германия передала Украине пакет военной помощи с ЗСУ Gepard и беспилотниками

      Пасынка Стаса Намина отправили в СИЗО на два месяца за расправу над родными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости