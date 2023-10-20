Находящегося в розыске россиянина заподозрили в новых нападениях на женщин

В Перми ищут рецидивиста, нападавшего на женщин и душившего их

В Перми установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на местных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Ранее в полицию обратились три екатеринбурженки. Они рассказали, что неизвестный мужчина напал на них с ножом и угрожал изнасилованием. Первой потерпевшей удалось отбиться самой, двоих других напавший повалил на землю и начал душить, однако его спугнули прохожие.

Причастным к преступлениям может быть 45-летний Евгений Андреев, находящийся в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления. По данным E1.RU, весной мужчину отправили под домашний арест по делу об изнасиловании 22-летней местной жительницы, однако он сбежал. По версии следствия, Андреев предложил подвезти девушку домой, а по пути остановился в безлюдном месте, связал пассажирку и надругался над ней. После этого он отвез ее домой. В полиции мужчина заявил, что все было добровольно.

Устанавливается местоположение Андреева, имеющуюся информацию о нем просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.