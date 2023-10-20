Неизвестный вымогал интимные фото у 10-летнего россиянина

В Петербурге неизвестный из компьютерной игры вымогал интимные фото у мальчика

В Санкт-Петербурге неизвестный из компьютерной игры вымогал интимные фото у 10-летнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 43-летняя мать потерпевшего пришла в полицию и рассказала, что к ее сыну пристают в игре World of Tanks. Она заявила, что уже долгое время кто-то просит мальчика присылать обнаженные фото и видео.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге поймали водителя типографии, снимавшего порно со школьницами.

