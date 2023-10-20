Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:26, 20 октября 2023Силовые структуры

Неизвестный вымогал интимные фото у 10-летнего россиянина

В Петербурге неизвестный из компьютерной игры вымогал интимные фото у мальчика

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестный из компьютерной игры вымогал интимные фото у 10-летнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 43-летняя мать потерпевшего пришла в полицию и рассказала, что к ее сыну пристают в игре World of Tanks. Она заявила, что уже долгое время кто-то просит мальчика присылать обнаженные фото и видео.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге поймали водителя типографии, снимавшего порно со школьницами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      США устроили взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Почему это может быть сигналом для России?

      Затонувший 130 лет назад корабль случайно нашли биологи

      Цены на нефть превысили 93 доллара за баррель

      Россиян предупредили о правовой ловушке при покупке одного вида недвижимости

      Массовая драка из-за женщины в центре Петербурга попала на видео

      В Германии отказались навязывать Украине переговоры с Россией

      В Госдуме рассказали о терроризирующих школьников бандах мигрантов

      Ксения Бородина высмеяла свои наряды на фото 20-летней давности

      Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями в фигурном катании

      В Эстонии назвали инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости