Несовершеннолетнего возможного участника азербайджанской мафии отправили в СИЗО

Суд в Петербурге арестовал первого фигуранта дела об избиениях прохожих

Красносельский суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в хулиганстве, совершенном группой лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Задержанный пробудет под стражей до 17 декабря. Процесс проходил в закрытом режиме, молодой человек не признал вину. В зале суда его отец просил определить сына под свой присмотр, обещая обеспечить надлежащее поведение.

Па данным источника «Ленты.ру», арестованный несовершеннолетний, предположительно, является участником группы, нападавшей на случайных прохожих в Санкт-Петербурге и называвшей себя азербайджанской мафией.

Ранее суд арестовал двоих возможных участников азербайджанской мафии на пять суток.