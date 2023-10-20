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16:25, 20 октября 2023Силовые структуры

Несовершеннолетнего возможного участника азербайджанской мафии отправили в СИЗО

Суд в Петербурге арестовал первого фигуранта дела об избиениях прохожих

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Красносельский суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в хулиганстве, совершенном группой лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Задержанный пробудет под стражей до 17 декабря. Процесс проходил в закрытом режиме, молодой человек не признал вину. В зале суда его отец просил определить сына под свой присмотр, обещая обеспечить надлежащее поведение.

Па данным источника «Ленты.ру», арестованный несовершеннолетний, предположительно, является участником группы, нападавшей на случайных прохожих в Санкт-Петербурге и называвшей себя азербайджанской мафией.

Ранее суд арестовал двоих возможных участников азербайджанской мафии на пять суток.

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