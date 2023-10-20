ООН сообщила о грядущем коллапсе системы здравоохранения Газы

ООН: больницы в секторе Газа находятся на грани коллапса

Жители сектора Газа в среднем имеют доступ к 3 литрам воды вдень вместо минимальных 50-100 литров, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, необходимы для удовлетворения основных потребностей человека. О грядущем кризисе в регионе сообщается в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

«Количество воды крайне ограничено, что приводит к риску обезвоживания и к тому, что люди будут потреблять воду, непригодную для питья. Коммерческие запасы основных продуктов питания иссякают, а запасов в магазинах хватит всего на несколько дней. Многие пекарни больше не работают», — говорится в документе.

Отмечается, что с началом боевых действий добыча подземных вод сократилась до пяти процентов от довоенного уровня. Как указали в управлении ООН, нехватка воды наряду с дефицитом электричества вынуждает медиков проводить операции в темноте и ограничивать использование лифтов в больницах, в результате система здравоохранения Газы находится «на грани коллапса».

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скоро будет отдан приказ войти в сектор Газа.