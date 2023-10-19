Глава Минобороны Израиля заявил военным о скором приказе войти в Газу

Глава Минобороны Израиля Галлант: скоро будет отдан приказ войти в Газу

Военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скоро будет отдан приказ войти в сектор Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант, передает The Times of Israel.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ скоро будет», — сообщил глава оборонного ведомства.

Ранее стало известно, ЦАХАЛ готовит невиданную по жестокости наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь источников в Израиле, западных странах и на Ближнем Востоке.