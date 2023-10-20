Парень нашел скопление божьих коровок в доме и получил пугающее предупреждение

Пользователь сети с ником miermak нашел в своем доме скопление божьих коровок и запечатлел его. Он разместил снимок насекомых на Reddit и получил от комментаторов пугающее предупреждение.

На фото, опубликованном пользователем, можно увидеть коричневых и желтоватых божьих коровок, которые собрались в углу под потолком. «Азиатские божьи коровки собрались в углу над окном. Что здесь происходит?» — подписал парень публикацию.

В комментариях автора поста предупредили, что насекомые могут принести ему неприятности. «Если их напугать, то пахнут хуже, чем клопы. Также они кусаются. Мне потребовались месяцы, чтобы избавиться от них», — написал один из читателей.

Также пользователю раскрыли, что азиатские божьи коровки оставляют химический след, по которому сородичи смогут их найти. Комментаторы отметили, что если хозяин не найдет место, через которое насекомые попадают в дом, то они будут продолжать заползать туда.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фото необычных укусов на его руке и озадачил пользователей сети. Некоторые из них предположили, что их могли оставить постельные клопы. Другие же заверили парня, что такие следы остались у него после нападения паука.