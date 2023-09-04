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08:00, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Фото необычных укусов на руке парня озадачило пользователей сети

Фото: Weird / Reddit

Пользователь Reddit c ником drifterig опубликовал фото своей руки с необычной ранкой в виде двух точек. Снимок озадачил пользователей сети.

В подписи к публикации автор объяснил, что регулярно обнаруживает ранки в виде двух точек после пробуждения. «Обычно на ногах, но сегодня они оказались на руке», — рассказал он.

В комментариях парню сообщили, что ранки похожи на укус. Мнения о том, кто мог его оставить, при этом разделились. Некоторые настаивали на том, что это сделали постельные клопы. «Проверьте свой матрас, особенно швы и другие места, куда не попадает свет», «Вызови дезинсектора. Тебя ждут длинные выходные», «К сожалению, от постельных клопов очень сложно избавиться. Но их присутствие не означает, что у тебя грязно, не расстраивайся», — высказались пользователи.

Другие читатели Reddit опровергли предположение о клопах. «Это совсем не похоже на укусы клопов, они больше напоминают рубцы», «Мне это напоминает укус летучей мыши. (...) Пожалуйста, сделайте прививку от бешенства», — написали некоторые из них. Многие пользователи также решили, что автора публикации укусил паук.

Ранее читателей Reddit удивил снимок яйца необычной формы. Некоторые из них пошутили, что автор публикации, съев его, сможет приобрести сверхспособности. Другие же посоветовали обратить внимание на рацион курицы, которая его снесла, и по необходимости обогатить его кальцием или другими элементами.

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    Мария Большакова
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