Песков порассуждал о популярности Путина

Песков назвал Путина популярным во всем мире политическим лидером

Президент Владимир Путин — политический лидер, который пользуется в мире популярностью, но для него важнее всего оценка его работы россиянами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

В разных странах есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу главы государства, отметил Песков. По его словам, есть и те, кто считает борьбу с Путиным смыслом жизни.

«Есть разные люди... Главное для Путина это все-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом», — рассказал пресс-секретарь главы государства, комментируя, как отреагировали в мире на визит Путина в Китай.

В сентябре Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны.