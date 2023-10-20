Стало известно о влиянии США на планы Израиля по наземной операции в Газе

Bloomberg: Израиль изменяет планы по наземной операции в Газе под влиянием США

Израиль вносит изменения в планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США. Это выяснило Bloomberg.

Ряд источников рассказали агентству, что «роль и влияние США в войне против движения ХАМАС глубже и сильнее, чем ранее». В частности, Вашингтон может настоять, чтобы операция началась позже и продлилась дольше, чем Израиль планировал изначально.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал израильтян не поддаваться гневу и ярости, чтобы не допустить ошибок США после терактов 11 сентября 2001 года. «Тогда мы искали справедливости и тоже совершали ошибки», — сказал он.