Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:31, 20 октября 2023Силовые структуры

В Москве полицейские нашли наркотики в трусах у нигерийца

В Москве задержали нигерийца с наркотиками в трусах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве задержали заподозренного в распространении наркотиков гражданина Нигерии. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, силовики остановили 21-летнего подозреваемого на Халтуринской улице. В ходе досмотра стало ясно, что мужчина что-то скрывает. В трусах у него нашли 28 пакетиков с подозрительным веществом. Позже экспертиза установила — нигериец прятал в нижнем белье 42 грамма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело.

7 сентября прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, который за 20 тысяч долларов завез в Россию 135 килограммов наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      США провели испытания на ядерном полигоне. Взрыв приурочили к отзыву Госдумой ратификации запрета ядерных испытаний

      На подконтрольной Украине территории Херсонской области произошли взрывы

      Съемные квартиры в России подорожали

      Дрон-камикадзе ВСУ атаковал топливную цистерну в российском регионе

      Стали известны детали нападения на американскую базу в Ираке

      Сын российского чиновника организовывал опасные вечеринки для подростков

      Пытавшегося заработать на субсидиях мошенника экстрадировали в Россию из Сербии

      США повлияли на план Израиля по наземной операции в Газе

      ООН сообщила о грядущем коллапсе системы здравоохранения Газы

      Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости