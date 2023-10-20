В Москве полицейские нашли наркотики в трусах у нигерийца

В Москве задержали нигерийца с наркотиками в трусах

В Москве задержали заподозренного в распространении наркотиков гражданина Нигерии. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, силовики остановили 21-летнего подозреваемого на Халтуринской улице. В ходе досмотра стало ясно, что мужчина что-то скрывает. В трусах у него нашли 28 пакетиков с подозрительным веществом. Позже экспертиза установила — нигериец прятал в нижнем белье 42 грамма мефедрона.

Возбуждено уголовное дело.

7 сентября прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, который за 20 тысяч долларов завез в Россию 135 килограммов наркотиков.