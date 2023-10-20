Посол в Израиле уточнил число россиян среди заложников ХАМАС

Посол РФ в Израиле Викторов: два россиянина находятся в заложниках ХАМАС

Два россиянина находятся в заложниках ХАМАС. Число российских граждан среди заложников радикального палестинского движения уточнил посол России в Израиле Анатолий Викторов, его слова приводят «Известия».

«К сожалению, в заложниках также находятся как минимум два гражданина РФ, имеющие также гражданство Израиля. Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — сообщил дипломат.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил об отсутствии прогресса по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением в секторе Газа. Он заверил, что работа по делу будет продолжена. По его словам, ХАМАС должен в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков, так как удерживание гражданских лиц как заложников является военным преступлением по всем международным стандартам.