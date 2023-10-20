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04:56, 20 октября 2023Мир

Посольство отреагировало на заявление Госдепа о небезопасности поездок в Россию

Посольство РФ назвало мифом заявление Госдепа о небезопасности поездок в Россию

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Заявление Госдепартамента США про небезопасность поездок американцев в Россию являются мифами. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что в подобных заявлениях «нет и доли правды», а Россия продолжает «притягивать бесчисленное множество иностранцев, в том числе из США». «Мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведет настоящую "охоту" за росгражданами в "третьих" государствах"», — говорится в сообщении.

Также в посольстве потребовали от властей США прекратить преследовать россиян, соблюдать их законные права и отказаться от насаждения русофобской риторики.

19 октября пресс-служба Госдепартамента США заявила, что уровень опасности для американцев возрос по всему миру. Соответствующее предупреждение было опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети X (бывший Twitter). Также Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть возможность поездок в Израиль.

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