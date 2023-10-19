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21:39, 19 октября 2023Мир

Госдеп США предупредил американцев об опасности по всему миру

Госдеп США призвал американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что уровень опасности для американцев возрос по всему миру. Соответствующее предупреждение было опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

«Из-за роста напряженности в различных частях мира, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Ранее Госдеп рекомендовал гражданам США пересмотреть возможность поездок в Израиль.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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