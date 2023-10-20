Путин встретился с главой Пермского края Махониным и обсудил развитие региона

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего, конечно, хотел Вам доложить о самых актуальных сегодняшних темах. Это темы, связанные с поддержкой людей, а именно семей участников специальной военной операции, ребят, которые возвращаются домой», — сказал глава Пермского края, куда Путин приехал, в частности, для участия в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин также обсудил с Махониным вопросы газификации домовладений и рост строительства в регионе. Глава государства, помимо этого, поинтересовался о работе сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее глава государства провел в Перми встречу с генеральным конструктором «Авиадвигателя», Александром Иноземцевым. С ним Путин обсудил производство тяжелых авиадвигателей ПД-14 и ПД-35.