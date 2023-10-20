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03:50, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Раскрыта любимая ловушка США

NI: США способны до последнего участвовать в конфликтах без шансов на победу

Фото: Reuters

Продолжение оказывать помощь Украине указывает на способность США до последнего участвовать в конфликтах, в которых нет шансов на победу. Такое мнение выразил политический аналитик Нилай Сайя в статье для американского журнала National Interest (NI).

«Соединенные Штаты продемонстрировали удивительную способность оставаться приверженными к участию в конфликтах, в которых невозможно победить, каким, по-видимому, является этот», — высказался аналитик.

По мнению Сайи, безнадежное стремление помогать Киеву также подкрепляется страхом Вашингтона продемонстрировать всему миру «величайший акт трусости» в случае прекращения этой поддержки. «Предостережение здесь заключается в том, что Запад в конце концов устанет поддерживать Украину и позволит ей идти своим путем. Однако это вряд ли случится в ближайшее время», — написал эксперт.

Также он выразил опасение, что упомянутая способность Вашингтона может привести к ужасающим последствиям, если Россия почувствует экзистенциальную угрозу и задумается о применении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине. В рамках звонка лидеры стран обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением главы Белого дома к американскому народу.

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