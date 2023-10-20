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20:25, 20 октября 2023Ценности

Регина Тодоренко снялась в купальнике на пляже

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру во время отдыха на Сейшельских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже вместе с детьми. Она надела слитный желтый купальник итальянского бренда Iceberg с названием марки на груди и дополнила образ серьгами-пусетами. «Мои цветы», — подписала знаменитость.

Пользователи сети высказались насчет фотосессии в комментариях. «Чудесные», «Какие вы все красивые», «Восхищаюсь вами», «Мама прекрасны, и дети тоже», — заявили поклонники.

Ранее в октябре российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала поклонникам фото топлес. На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала, повернувшись к камере боком и прикрывая обнаженную грудь руками.

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      Карина Черных
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