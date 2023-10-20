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08:35, 20 октября 2023Экономика

В России урежут поддержку начинающих бизнесменов

«Известия»: в 2024 году поддержку начинающих бизнесменов урежут на 56 %

Фото: Reuters

В России на 56 процентов урежут поддержку начинающих бизнесменов. Сокращение затронет все статьи нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает газета «Известия».

Согласно проекту бюджета на 2024-2026 годы, финансирование нацпроекта по поддержке МСП снизится на 21 процент, до 67,8 миллиарда рублей (минус 14,5 миллиарда). Сильнее всего урежут траты на проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» — с 4,1 до 1,8 миллиарда рублей (минус 56 процентов).

В рамках проекта государство предоставляет начинающим бизнесменам поручительства и гарантии для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО. Кроме того, для предпринимателей упрощают процесс передачи отчетности, смягчают последствия банкротства и дают возможность оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей с минимальной комиссией в один процент.

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По сравнению с другими нацпроектами на помощь МСП в 2024 году приходится только 2,3 процента бюджета, однако депутаты предлагают увеличить удельный вес трат на это направление в будущем. Сокращение расходов на нацпроект по МСП связано с желанием властей сделать поддержку более адресной и эффективной, а также с проблемами сведения бюджетов, отметила доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Ирина Фатьянова.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что меры государственной поддержки сектора МСП доказали свою эффективность: нарастить численность субъектов МСП, их доходы и число самозанятых удалось, несмотря на пандемию и санкции. К 2030 году власти планируют увеличить долю средних предприятий в два раза, их вклад в ВВП до 28 процентов, а доходы на одного работника в секторе — почти на четверть.

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      Вячеслав Агапов
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