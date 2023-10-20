Россиянам назвали неожиданный плюс маленьких азиатских презервативов

У того, что заготовки для презервативов, закупленные в Азии, оказались слишком маленькими для россиян, есть неожиданный плюс для мужчин, рассказала сексолог Ольга Кетоева. Его она назвала в беседе с News.ru.

Сексолог отметила, что новое видение своих антропометрических показателей может приятно удивить мужчин. «Есть в этом всем и плюс, такой жирный-жирный! Когда еще мужчины, в данный момент имею в виду русских мужчин, смогут порадоваться тому, что они обладатели хороших размеров [половых органов]?» — отметила сексолог.

Кетоева также подчеркнула, что мужчины обращают внимание на размер своего пениса больше внимания, чем их партнерши. «А тут, увидев презервативы "детского" размера, поставляемые из Китая и Малайзии, они только порадуются за себя, и возможно, кому-нибудь это поднимет самооценку», — заключила она.

О том, что у российских производителей презервативов возникли проблемы с закупками заготовок в Азии из-за несовпадения среднестатистических размеров пениса, сообщалось ранее в октябре. Уточнялось, что до этого заготовки покупали в Европе, теперь же необходимость делать их под заказ привела к увеличению стоимости и сроков производства в России. Ожидается, что из-за этого к началу 2024 года презервативы могут подорожать.