Россиянин поссорился с соседями и поджег таунхаусы

В Краснодаре мужчина поссорился с соседями и поджег таунхаусы

В Краснодаре мужчина поссорился с соседями и поджег таунхаусы. Об этом сообщил региональный портал 93.ru.

По информации издания, все произошло в хуторе Ленина. Россиянин после конфликта с соседями забрался на чердак и совершил поджог одного из жилых строений.

Кроме того, по словам очевидцев, краснодарец был не в себе и грозился покончить с собой. После происшествия мужчина сбежал, сейчас его начали разыскивать.

В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что сообщение о возгорании в квартире дома на улице Приморской в хуторе Ленина поступило накануне вечером. Из здания эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, площадь пожара составила 400 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 17 спецмашин.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска поджег дом с пожилым мужчиной и похитил оттуда телевизор.