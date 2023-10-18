Россиянин поджег дом с пожилым мужчиной и похитил оттуда телевизор

В Хабаровске осудили мужчину за убийство, кражу телевизора и поджог дома

В Хабаровске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 36-летнего местного жителя, поджегшего дом, в котором был 62-летний мужчина. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый поссорился с мужчиной, после чего дважды ударил его ножом в область грудной клетки. Затем он обложил тело пострадавшего бумагой и поджег, чтобы скрыть преступление. В результате дом полностью сгорел.

При этом подсудимый похитил у пожилого мужчины телевизор, который они вместе с сожительницей продали. Осужденного признали виновным по трем статьям УК РФ.

Женщина также пошла под суд. Ее признали виновной в пособничестве в краже и приговорили к году колонии-поселения.

Ранее в Красноярском крае 34-летний местный житель поджег жену из-за злоупотребления алкоголем. Она попала в реанимацию с ожогами 70 процентов поверхности тела.