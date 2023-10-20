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20:16, 20 октября 2023Силовые структуры

Россиянин выдавал себя за подругу школьницы и выманивал у нее интимные снимки

Мужчина из Рязани выманивал интимные фото у девочки, выдавая себя за ее подругу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мужчина из Рязанской области выманивал интимные фотографии у 12-летней школьницы из Ульяновска, выдавая себя за ее подругу по переписке. Об этом сообщает «КП-Ульяновск».

По данным издания, потерпевшая познакомилась с неизвестным, представившимся девочкой, в 2019 году в социальных сетях. В переписке школьница делилась с новой «подругой» своими переживаниями, а та в ответ просила присылать ей снимки интимного характера. Сначала девочка соглашалась, но в какой-то момент перестала общаться с собеседницей.

В 2022 году «подруга» снова написала школьнице и потребовала новые фотографии. После этого потерпевшая вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы, которые и выяснили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Рязанской области, от действий которого за два года пострадали около 20 девочек в возрасте от 10 до 16 лет.

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