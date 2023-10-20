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15:45, 20 октября 2023Ценности

Российским мужчинам назвали самую универсальную обувь

Фото: Vania Zhukevych / Shutterstock / Fotodom

Стилист-имиджмейкер для мужчин Андрей Мэйфейр назвал россиянам самую универсальную обувь. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Так, специалист посоветовал пополнить коллекцию классическими вариантами. По его мнению, в теплое время года стоит отдавать предпочтение оксфордам, дерби, лоферам — моделям пенни и тассл. При этом эксперт отметил, что для холодной погоды подойдут высокие ботинки со шнуровкой или без нее.

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Кроме того, Мэйфейр обратил внимание на подбор обуви для повседневных и деловых образов. «Для расслабленных образов в стиле casual выбирайте лаконичные белые кеды без надписей и логотипов. В целом выбор обуви будет зависеть от того, насколько неделя заполнена деловыми встречами, требующими строгости дресс-кода. Если их немного, то разумно будет добавить больше изделий, сделанных из замши и зернистой кожи, и шероховатой фактуры», — объяснил собеседник издания.

Ранее стилист Александр Рогов назвал российским мужчинам способы, которые помогут улучшить внешний вид. По словам эксперта, для достижения данной цели потребуется быть опрятным и приобрести один или два хороших пиджака. Кроме того, гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.

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      Мария Винар
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