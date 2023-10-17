Стилист Рогов назвал российским мужчинам способы улучшить внешний вид

Стилист Рогов: улучшить внешность мужчине помогут опрятность и хороший пиджак

Стилист Александр Рогов в рамках нового выпуска на YouTube-канале #БезФильтров назвал российским мужчинам способы, которые помогут улучшить внешний вид.

По словам эксперта, для достижения данной цели потребуется быть опрятным и приобрести один или два хороших пиджака. Кроме того, гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.

В то же время специалист посоветовал купить хорошо сидящие джинсы голубого, синего или серого цвета, а также пальто и тренч. Что касается обуви — в список вошли классические ботинки и белые кеды.

Ранее в октябре российский стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр назвал распространенные ошибки в одежде, которые портят внешний вид мужчин. В первую очередь специалист призвал представителей зрелого возраста не увлекаться оверсайз-вещами. Помимо этого, собеседник издания посоветовал носить более светлые вещи.