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13:20, 17 октября 2023Ценности

Стилист Рогов назвал российским мужчинам способы улучшить внешний вид

Стилист Рогов: улучшить внешность мужчине помогут опрятность и хороший пиджак

Кадр: «#безфильтров» / YouTube

Стилист Александр Рогов в рамках нового выпуска на YouTube-канале #БезФильтров назвал российским мужчинам способы, которые помогут улучшить внешний вид.

По словам эксперта, для достижения данной цели потребуется быть опрятным и приобрести один или два хороших пиджака. Кроме того, гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.

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В то же время специалист посоветовал купить хорошо сидящие джинсы голубого, синего или серого цвета, а также пальто и тренч. Что касается обуви — в список вошли классические ботинки и белые кеды.

Ранее в октябре российский стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр назвал распространенные ошибки в одежде, которые портят внешний вид мужчин. В первую очередь специалист призвал представителей зрелого возраста не увлекаться оверсайз-вещами. Помимо этого, собеседник издания посоветовал носить более светлые вещи.

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    Алина Гостева
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