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18:57, 20 октября 2023Силовые структуры

Российский полицейский получил взятку гаджетами Apple и попался

В Нижнем Новгороде арестовали полицейского за взятку гаджетами Apple

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Следователи в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в посредничестве при получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

Задержанного обвиняют по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере группой лиц») УК РФ. Суд отправил его под арест.

По данным следствия, в мае 2023 года заместитель командира отдельного батальона ДПС в Нижнем Новгороде получил от мужчины, в отношении которого была организована камеральная налоговая проверка, три телефона и три пары часов Apple. Гаджеты общей стоимостью более 500 тысяч рублей полицейский передал должностным лицам из налоговой инспекции в качестве взятки. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

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