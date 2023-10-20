Российский военный получил срок за издевательства над пасынком

В Перми осудили издевавшегося над членами семьи российского военного

В Перми российский военнослужащий получил срок за издевательства над пасынком — его приговорили к 10 годам колонии. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный проживал в квартире с женой, своим сыном и ребенком супруги от первого брака. Мужчина регулярно морально и физически издевался над членами семьи, не давал денег и устанавливал жесткие нормы на использование воды. Больше всего доставалось пасынку-школьнику, которого отчим регулярно макал головой в унитаз. Своего родного сына за плач отец окунал в холодную воду.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил к 15 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, напавшего на шестилетнего пасынка из-за плача.