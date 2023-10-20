В США оценили шансы Украины победить в конфликте

RS: Украина не сможет победить Россию даже с деньгами и техникой Запада

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил шансы Украины победить в конфликте. В материале для издания Responsible Statecraft (RS) он выразил мнение, что Киеву не удастся одержать победу даже с деньгами и техникой, переданной ему Западом.

«Вероятного пути к военной победе Украины нет, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс США, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем. Пришла пора признать эту очевидную истину», — написал Дэвис.

Также автор материала отметил, что Запад выделил на контрнаступление Вооруженных сил Украины много денег и техники, но в итоге оно не достигло поставленных целей.