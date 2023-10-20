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10:29, 20 октября 2023Россия

В России увеличат количество мест для занятий спортом

Депутат Свищев: количество мест для занятий спортом в России будет увеличено

Фото: Marea Wellness / Unsplash

Количество доступных мест для занятий спортом в России будет увеличено. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат сообщил, что основная задача его комитета — привлечь всех россиян к регулярным спортивным тренировкам.

У нас есть поручение президента, что к 2030 году 70 процентов населения страны должны активно заниматься спортом, а это 93 миллиона россиян

Дмитрий Свищевпредседатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«На форуме "Россия — спортивная держава" президент [России Владимир Путин] поставил несколько четких задач — это строительство новых спортивных объектов, их доступность и развитие детского спорта. Там же министр здравоохранения [России Михаил Мурашко] сообщил, что впервые в истории у нас 11 процентов россиян страдает ожирением. Это плохой показатель», — сказал Свищев.

Парламентарий заявил, что необходимо бороться с ожирением граждан при помощи популяризации активного образа жизни. «А для этого нам необходимо обеспечить всех доступными спортивными объектами», — заключил он.

19 октября президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что к 2030 году необходимо вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян, то есть сделать спорт нормой жизни. Также он сообщил, что число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться.

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      Алена Шевченко
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