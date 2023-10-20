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13:44, 20 октября 2023Наука и техника

Пересмотрена теория о формировании звезд в звездных яслях

Astronomy & Astrophysicals: протозвезды получают вещество из-за пределов облаков

Фото: Nathan Anderson / Unsplash

Ученые Института внеземной физики Макса Планка продемонстрировали, что звезды могут рождаться, получая вещество из-за пределов своих родительских молекулярных облаков. Результаты исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysicals, пересматривают привычное представление о формировании звезд и планет.

Астрофизики рассмотрели роль стримеров и нитей, которые представляют собой потоки вещества, простирающиеся на расстояние до 10 тысяч астрономических единиц или 0,15 светового года. Наблюдения за молекулярным облаком в туманности Барнард 5 были проведены с помощью радиоинтерферометра ALMA в Чили и других инструментов. Одна из протозвезд в этом облаке имеет рядом с собой две нитевых структуры.

Согласно современной теории, звездообразование происходит в холодных молекулярных облаках, также известных как звездные ясли. Материал начинает скапливаться в одной части облака, преимущественно состоящего из водорода. Происходит медленный гравитационный коллапс, образуя в облаке плотную область, излучающую свет. Она продолжает расти, привлекая все больше вещества, пока, в конечном итоге, не начнутся процессы ядерного синтеза.

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Результаты показали, что стримеры переносят свежий газ из туманности к зародышевой оболочке протозвезды, проникая прямо в окружающий ее диск. Таким образом, стримеры и нити, по-видимому, являются неотъемлемой частью процесса звездообразования, поскольку они поставляют материал из других частей туманности.

Потоки свежего газа в родительском облаке влияют не только на звезды, но и на будущие планеты. Планеты формируются из материала протозвездного диска и будут иметь химический отпечаток других частей туманности, откуда приходят стримеры. На это вещество не влияют температура, давление и магнитная среда самих звездных яслей.

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      Александр Еникеев
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