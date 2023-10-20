Женщина занялась оральным сексом с 13-летним мальчиком

В Ирландии начался суд над 63-летней школьной учительницей Джасинтой Макшерри О’Коннор, которую подозревают в сексуальных контактах с несовершеннолетним. Об этом сообщает телеканал RTE.

По версии обвинителей, преступление было совершено в 1985 году, когда О’Коннор было 24 года, а пострадавшему — 13 лет. Она стала приставать к мальчику во время отдыха в Испании. Сначала женщина потерлась о него грудью в бассейне, а позднее занялась с ним оральным сексом. Еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.

Пострадавший обратился в полицию только теперь, поскольку, по его словам, не осознавал, насколько мал он был в те годы, пока его собственные дети достигли того же возраста. До этого о его контактах с О'Коннор знала лишь девушка, с которой он встречался в 19 лет. В суде она подтвердила, что помнит его рассказ об этом случае.

О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Она отказывается признавать вину.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.