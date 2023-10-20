Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 20 октября 2023Из жизни

Женщина занялась оральным сексом с 13-летним мальчиком

Фото: Collins Courts

В Ирландии начался суд над 63-летней школьной учительницей Джасинтой Макшерри О’Коннор, которую подозревают в сексуальных контактах с несовершеннолетним. Об этом сообщает телеканал RTE.

По версии обвинителей, преступление было совершено в 1985 году, когда О’Коннор было 24 года, а пострадавшему — 13 лет. Она стала приставать к мальчику во время отдыха в Испании. Сначала женщина потерлась о него грудью в бассейне, а позднее занялась с ним оральным сексом. Еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.

Пострадавший обратился в полицию только теперь, поскольку, по его словам, не осознавал, насколько мал он был в те годы, пока его собственные дети достигли того же возраста. До этого о его контактах с О'Коннор знала лишь девушка, с которой он встречался в 19 лет. В суде она подтвердила, что помнит его рассказ об этом случае.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Она отказывается признавать вину.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего личного, просто бизнес». Байден счел помощь Украине разумной инвестицией

      Оценены риски вторжения Израиля в сектор Газа

      Оценена вероятность вовлечения «Хезболлы» и Ирана в конфликт с Израилем

      КНДР пригрозила США превентивным ударом по бомбардировщику в Южной Корее

      Пластический хирург перечислил популярные операции эскортниц

      Пользователи Reddit рассказали о самых неожиданных предложениях секса

      Жена Бибера показала откровенный образ на Хеллоуин

      Женщина занялась оральным сексом с 13-летним мальчиком

      В России захотели ужесточить требования к перевозке детей

      Архиватор WinRAR стали использовать для атак на пользователей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости