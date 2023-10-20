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18:15, 20 октября 2023Ценности

Товароведа Hermes приговорили к трем годам условно за продажу подделок россиянам

Товароведа Hermes приговорили к трем годам условно за продажу поддельных сумок

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom

Суд приготоворил товароведа Hermes к трем годам условно за продажу подделок россиянам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Товаровед московского склада данного бренда Николина П. призналась, что в период с 2014 по 2022 год подменяла оригинальные сумки Birkin и Kelly на копии, изготовленные в Китае. По ее словам, ей пришлось на это пойти, чтобы накопить на свадьбу. При этом женщина отметила, что изначально планировала продавать изделия в сети, но потом на ее след вышли сотрудники правоохранительных органов. Тогда она вернула семь из девяти украденных сумок. Местонахождение остальных аксессуаров на данный момент неизвестно.

По информации Mash, теперь Николина должна выплатить Hermes 599 тысяч рублей. Кроме того, ей необходимо заплатить государству штраф в размере 200 тысяч рублей. Также уточняется, что руководству бренда пришлось вызвать экспертов на склад с целью найти подделки и утилизировать их.

Ранее адвокат Александр Добровинский оценил действия товароведа Николиной П. Специалист утверждал, что пострадавшим будет тяжело доказать причастность сотрудницы к махинациям.

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      Мария Винар
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