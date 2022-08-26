Юрист оценил действия отправлявшей поддельные сумки товароведа Hermes

Юрист Добровинский: пострадавшим будет тяжело доказать махинации товароведа Николины П.

Адвокат Александр Добровинский оценил действия товароведа компании Hermes, которая отправляла поддельные сумки бренда покупателям. Комментарий юриста попал в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 26 августа.

По словам специалиста, пострадавшим будет тяжело доказать причастность Николины П. к махинациям, которые, согласно обвинению, она совершала в период с 2014 по 2022 год. «Если дама, которая поменяла сумки, упрется и будет настаивать на том, что она ничего не делала, она выйдет сухой из воды», — заявил он.

Помимо этого, Добровинский считает, что предъявлять претензии руководству самой люксовой марки нет смысла. «Необходимо еще доказать, что эта сумка куплена именно у них, а не где-то в другом месте», — заключил эксперт.

О махинациях товароведа московского склада стало известно 26 августа. Сотрудница бренда подменяла оригинальные товары на копии, изготовленные в Китае. В настоящий момент по данному делу проводится расследование. По предположениям работающего в магазине источника, подменено оказалось не менее девяти сумок по цене от 10 тысяч евро (596 тысяч рублей) за каждую.