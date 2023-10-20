ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС

ЦАХАЛ: был ликвидирован член ХАМАС, отвечавший за разработку оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС, отвечавшего за «разработку стратегического оружия» Махмуда Сабиха. Об этом ЦАХАЛ объявил на своей странице в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена подразделения ХАМАС по разработке стратегического оружия», — сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что Сабих работал старшим инженером, ответственным за разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее ЦАХАЛ объявил о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль.