Мэра российского города арестовали за мошенничество с аварийным жильем

Мэра Тулуна Кариха отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

В Иркутской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в мошенничестве мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По решению суда, градоначальника отправили с СИЗО до 30 ноября. Следствие полагает, что в 2019 году обвиняемый вместе с подчиненными сотрудниками реализовал преступную схему, благодаря которой удалось поселить нуждавшихся в переселении граждан в аварийное жилье.

Обвинение в мошенничестве следователи предъявили еще пятерым фигурантам уголовного дела, в числе которых бывшие председатель и начальник отдела по жилью администрации города Тулуна.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кариха и предъявили ему обвинение 17 октября.