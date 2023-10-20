У задержанного ФСБ российского депутата арестовали многомиллионное имущество

У задержанного ФСБ челябинского депутата арестовали многомиллионное имущество

Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество депутата гордумы Виталия Паутова, задержанного ФСБ по подозрению в посредничестве при передаче взятки сотрудникам мэрии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Под арест попали недвижимость и земельные участки депутата на сумму более 37 миллионов рублей, а также счета в банках и доли в коммерческих структурах. Общая сумма пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в отношении Паутова возбудили уголовное дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, депутат передавал деньги за незаконное получение разрешения на строительство дома. Он был посредником между руководителем строительной фирмы, который захотел строить жилой объект на территории, принадлежащей мэрии, и сотрудниками администрации города. Сумма взятки составляла два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что читинец получил 6,5 года за аферу с дачей взятки сотруднику ФСБ.