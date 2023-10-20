В Генпрокуратуре оценили риски нелегального распространения оружия из зоны СВО

Краснов: риски нелегального распространения оружия из зоны СВО высоки

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что риски нелегального перемещения и распространения оружия в стране остаются высокими. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, вооружение незаконно могут вывозить из зоны проведения специальной военной операции (СВО), отметил генпрокурор на заседании объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии. Он также подчеркнул, что деятельность трансграничных криминальных сообществ сейчас заметно трансформируется. Они все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии, рассказал Краснов.

По его мнению, нивелировать эти угрозы можно при помощи координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия, где работали около 120 россиян из 38 регионов страны.