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16:51, 20 октября 2023Силовые структуры

В российском городе водитель проехал по ноге парковщика и устроил с ним драку

В Екатеринбурге водитель наехал на ногу парковщику и вступил с ним в драку

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля проехал по ноге парковщика, а потом начал с ним драку. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе торгового центра (ТЦ) «Гринвич», около которого произошел инцидент.

Сначала мужчина остановился в неположенном месте и не реагировал на замечания, а потом он наехал на ногу сотруднику ТЦ. По камерам видеонаблюдения видно, что драку начал водитель, заявили в «Гринвиче». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу Ura.ru рассказали, что никто из участников инцидента не обращался в полицию.

Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» публикует кадры драки. На них видно, как мужчины бьют друг друга кулаками, а потом к ним подбегает прохожий, который пытается их разнять. В какой-то момент водитель решает уехать, но парковщик пинает автомобиль, и драка начинается снова.

Ранее на Муринской дороге в Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой.

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      Варвара Митина
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