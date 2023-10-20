В российском регионе подросток изнасиловал сестру и попал в СИЗО

Под Тюменью арестовали подростка, изнасиловавшего маленькую сестру

В Тюменской области арестовали подростка, изнасиловавшего маленькую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Несовершеннолетнего отправили в СИЗО до 18 декабря. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей») УК РФ.

По данным ведомства, в августе подросток надругался над сестрой, но потерпевшая не стала никому рассказывать об этом. Юноша продолжил приставать к девочке. Тогда она сообщила о произошедшем маме. Женщина сразу же обратилась в полицию.