В сети высмеяли новые фото Инстасамки со словами «была же нормальной»

Фанаты высмеяли в сети новые фото рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, со словами «была же нормальной». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в серебристом бикини. Для образа визажисты выкрасили ее кожу в белый цвет и нарисовали на лбу третий глаз. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на ровный пробор и покрасили их концы в розовый оттенок.

Поклонники удивились данной фотосессии, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Меня пугают эти кадры», «Что за ужас», «Как инопланетянин», «Была ведь такой милой. Что ты хотела этим сказать?», «Кажется, что она опять кого-то копирует. Вот, например, Doja Cat», — возмущались они.

Ранее Инстасамка показала внешность на фото до похудения. На размещенном снимке знаменитость предстала в черной толстовке с принтом рядом со своим возлюбленным — блогером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Она сделала прическу, убрав назад окрашенные в блонд волосы, и улыбалась, глядя в камеру. При этом видно, что лицо девушки было более округлым, чем сейчас.