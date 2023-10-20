В Совфеде назвали таинственной цель испытания на ядерном полигоне в Неваде

Сенатор Карасин назвал таинственной цель испытания на ядерном полигоне в Неваде

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал таинственной и малопонятной цель испытания на ядерном полигоне в американском штате Невада. Его комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Сенатор допустил, что подобное призвано раззадорить Россию в контексте решения вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Это был подземный химический взрыв с таинственной и малопонятной целью. МИД России, как известно, уже заявил, что первыми мы проводить ядерные испытания не станем, и ответственность за развитие в этом вопросе лежит на США», — поделился Карасин.

По мнению члена Совфеда, американская сторона «затевает вокруг этой ситуации большую игру».