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19:12, 20 октября 2023Мир

В США возмутились обещанием Байдена помочь Украине

Полковник Макгрегор: США не смогут помешать продвижению России на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на то что США не могут обеспечить безопасность границы с Мексикой, глава Белого дома Джо Байден пообещал оказать военную помощь Украине и Израилю, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

«Почему, потратив почти два триллиона долларов на оборонное ведомство, мы не можем защитить ни дюйма границы США с Мексикой? Я бы хотел услышать его объяснения», — возмутился полковник.

По его мнению, США оказались на пороге тотальной войны из-за политики, которая проводится в отношении Украины и Израиля. Причем для Киева конфликт уже фактически завершен, убежден Макгрегор, так как российские войска продолжают продвигаться на запад. Положение Украины он назвал безнадежным.

Ранее Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов. Президент рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

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