Врачи раскрыли преимущество маленькой груди

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и президент Российской ассоциации маммологов, доктор медицинских наук Надежда Рожкова в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли преимущество маленького размера груди перед большим. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Рожкова заявила, что у женщин с маленькой грудью в период кормления ребенка выделяется больше молока, чем у обладательницы большого размера. «Когда грудь маленькая, там мало жировой ткани. Там в основном ткань молочной железы, которая и будет вырабатывать молоко», — подтвердила ее слова Малышева.

Маммолог подчеркнула, что большая грудь, напротив, заполнена «нефункционирующей» жировой тканью. Поэтому у таких женщин нередко бывает мало молока при кормлении.

Ранее Малышева рассказала о вреде пирсинга сосков для женщин. Она объяснила, что при прокалывании соски травмируются и жидкость не сможет выходить из груди полностью. Врач назвала подобное увлечение «дурацким и безграмотным».