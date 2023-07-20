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17:00, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Врач оценила одну популярную у россиян процедуру словами «с ума посходили»

Врач Елена Малышева назвала пирсинг сосков дурацким и безграмотным увлечением

Фото: ArtOfPhotos / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом назвала пирсинг сосков у женщин «дурацким и безграмотным увлечением», так как эта популярная у россиян процедура может приводить к различным осложнениям. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева отвечала на вопрос зрительницы о том, можно ли прокалывать соски, если в будущем женщина планирует кормить ребенка грудью. «Увлечение дурацкое, безграмотное. А уж к детям просто никакого отношения не имеет», — оценила ведущая.

По словам Малышевой, во время этой процедуры соски травмируются. Такое вмешательство может привести к тому, что жидкость не будет выводиться из молочных желез полностью. «Вы совсем с ума посходили? (...) Мало того, что ребенку нечего есть будет, так у вас еще будет мастит», — подчеркнула ведущая.

Ранее Малышева и ее соведущий Андрей Продеус назвали продукт, снижающий риск рака груди. Им оказался сыр тофу. По словам специалистов, его также можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

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    Мария Большакова
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