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10:22, 20 октября 2023Силовые структуры

Задержание работников подпольных мастерских по изготовке оружия попало на видео

Появилось видео задержания работников подпольных мастерских по изготовке оружия

Появилось видео задержания работников подпольных мастерских по изготовке оружия. Запись опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы кладут фигурантов лицом в пол и надевают наручники. Так происходит с несколькими задержанными. Затем показано изъятое оружие, деньги и патроны.

Ранее стало известно, что ФСБ выявила 42 подпольные мастерские по изготовке оружия, где работали около 120 россиян из 38 регионов страны. В мастерских занимались модернизацией огнестрельного оружия и изготовлением различных боеприпасов. В ходе рейда силовики изъяли у нелегальных оружейников гранатометы, автоматы, пулеметы и другое вооружение. Всего изъято 352 единицы оружия, 600 гранат и свыше 30 килограммов взрывчатки.

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      Екатерина Кашурникова
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