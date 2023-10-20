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13:49, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Зеленскому назвали условия для окончания конфликта

FP: Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира на Украине

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки для окончания конфликта, пишет Front Populaire.

По мнению журналистов, разрешить конфликт не помогут простое прекращение огня или заморозка, потребуются комплексные переговоры. Зеленскому придется согласиться на ряд условий, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать.

Так, Киеву придется признать потерю территорий, отказаться от стремлений вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить использование русского языка наравне с украинским в Конституции, а также пройти пройти через ограниченную форму демилитаризации. Последнее, отмечают авторы материала, может быть компенсировано договором о взаимной обороне между Украиной и Германией, Польшей и Францией.

«Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?», — задались вопросом журналисты.

Ранее в The National Interest указали на главную ошибку Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше.

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      Варвара Кошечкина
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